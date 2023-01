John Legend y Chrissy Teigen son padres de nuevo de una niña y sus fans se alegran

En agosto de 2022, el cantante John Legend y la modelo Chrissy Teigen , anunciaron que estaban a la espera de su tercer bebé. Con mucha emoción publicaron el momento en sus redes sociales, donde sus fans no dudaron en llenarlos con mensajes de amor y deseándoles lo mejor.

El jueves 19 de enero de 2022 nació su hija llamada Esti Maxine Stephens y por medio de su cuenta personal de Instagram, la presentadora de televisión publicó unafoto junto a sus dos hijos Luna y Miles, sosteniendo a la nueva integrante de la familia.

"Papá derrama lágrimas de alegría todas las noches al ver a Luna y Miles llenos de amor. La casa está llena de personas y nuestra familia no podría estar más feliz" escribió Teigen en su foto.

El tierno momento ha enternecido a los millones de seguidores de la pareja, pues los dos se caracterizan por publicar siempre momentos llenos de amor y felicidad en compañía de sus hijos.

Legend y Teigen se conocieron en 2006 en el set de grabación del video musical 'Stereo', sencillo que Legend iba a estrenar y para el que ella fue contratada como modelo.

Sin embargo, la ficción pasó a la realidad y ese mismo día tuvieron una cita romántica comiendo hamburguesas, así lo relató Teigen para la revista Cosmopolitan.

Ella misma confirmó que ese día su relación llegó a un siguiente nivel, desde entonces no se alejaron ni un segundo, aunque su romance durante un año empezó a distancia, dado que el cantante se encontraba de gira.

"Al comienzo de nuestra relación, nos enviábamos muchos mensajes de texto y comencé a ver su sentido del humor… y comencé a enamorarme de lo atractiva, ingeniosa y divertida que es" confesó el intérprete de 'All of me' para Entertainment Tonight.

Desde entonces son unas de las parejas del entretenimiento internacional más queridas por sus seguidores, quienes les desean en este momento mucha felicidad por la llegada de su nueva hija.